Boccette, il bellariese Daniele Ricci trionfa a Bagnacavallo. Terzo il cattolichino Andruccioli

| 14:00 - 03 Dicembre 2019

Ill vincitore Daniele Ricci con il consigliere federale Loris De Cesari e Barbara del Bbzo Cafè Villanova.



Il bicampione italiano master boccette 2017 e 2019 Daniele Ricci di Bellaria dà sfoggio delle sue proverbiali virtù balistiche vincendo trionfalmente la gara nazionale disputata al Bbzo Cafè Villanova di Bagnacavallo valevole come seconda prova di selezione Master.

Dopo un recupero da capogiro (da 65 a 99 a 100 a 99) contro il carpigiano Gianni Lugli nella riedizione della finale master 2018, il campionissimo bellariese ha superato di slancio tutti i successivi avversari (Simone Proietti di Perugia 100 a 39 nei quart , Iuri Minoccheri di Forlì 100 a 61 in semifinale ed Andrea Palazzesi di Macerata 100 a 72 nella finalissima).

Bel terzo posto per il neo master Alberto Andruccioli di Cattolica, vincitore a Villanova nel 2014, sconfitto sul filo di lana in semifinale da Palazzesi 100 a 98.

A seguire al quinto posto si sono piazzati il cesenate Marco Merloni, il pesarese Simone Cardellini, il già citato Simone Proietti di Perugia ed il concittadino Alessandro Nadery che grazie a questo risultato si aggiudica per il secondo anno consecutivo la classifica finale riservata ai master con 14 punti davanti a Minoccheri 12 e Ricci 11.

Alle prossime due prove di selezione programmate a gennaio e febbario 2020 solo aspiranti in gara; al momento comanda il cesenate Amos Casadei con 22 punti davanti a Luca Alpi di Savona che ne ha 20, ma essendoci ancora 28 punti in palio la lotta per l'unica promozione è incertissima ed aperta a tanti altri. Nella gara di Villanova in tutto hanno gareggiato in 240.