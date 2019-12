Sindaci e assessori camerieri al pranzo benefico per Rimini Autismo: raccolti seimila euro

Attualità

Riccione

| 13:55 - 03 Dicembre 2019

La torta per la decima edizione del pranzo per Rimini Autismo.

Erano 420 le persone che, domenica 1 dicembre, hanno partecipato al pranzo di Rimini Autismo che si è svolto, per il decimo anno consecutivo, nella tensostruttura della Parrocchia di San Martino.



Più di 50 i volontari addetti al servizio di cui una brigata di cucina capitanata dallo chef dell'Hotel Amati, Giuseppe Spadaro; i volontari dell'Associazione Rimini per Tutti Onlus e, fra gli addetti al servizio ai tavoli, come da tradizione, tanti amministratori locali. Da Riccione il sindaco Renata Tosi e gli assessori Elena Raffaelli, Luigi Santi, Alessandra Battarra, il presidente del consiglio comunale Gabriele Galassi e la consigliera Naide Vandi. Da Rimini l'assessore Mattia Morolli, da Cattolica l'assessore Patrizia Pesci; da San Giovanni in Marignano l'assessore Michela Bertuccioli; da Coriano l'assessore Beatrice Boschetti.



Questo appuntamento annuale, con il pranzo tipicamente romagnolo a base di pesce, si conferma uno dei momenti più attesi e seguiti da centinaia di amici e sostenitori dell'associazione che colgono questa occasione per manifestare condivisione all'attività e ai progetti di Rimini Autismo.



Nel corso del convivio si è svolta anche una sottoscrizione con tanti premi in palio offerti da aziende del territorio e il mercatino dei volontari. Il ricavato netto della giornata è di 6000 euro che verranno utilizzati dall'associazione per finanziare i progetti di Rimini Autismo





I progetti finanziati

. Progetti finanziati grazie ai fondi raccolti e alla disponibilità e all'accoglienza del Comune di Misano. Vengono ospitati bambini, ragazzi e adulti di ogni età con forme diverse di autismo, residenti nella provincia di Rimini. Hanno lo scopo di stimolare la partecipazione attiva e vivere esperienze di socializzazione e di divertimento in gruppo, imparando a muoversi sul territorio insieme a volontari e a educatori. Le 'Vacanze in Villa' intendono dare una risposta concreta alle famiglie, alleviando il peso di come riempire le lunghe giornate di festa senza la scuola e le attività pomeridiane.Progetto educativo dedicato ai ragazzi maggiorenni nato con l'obiettivo di dare risposta al desiderio di autonomia e di indipendenza dai genitori. Tutte le attività sono volte a favorire la capacità di relazione (che rappresenta una delle principali difficoltà nei soggetti con autismo), il contatto con gli altri, la conoscenza e l'amicizia fra coetanei dalle esigenze affini, aumentare le abilità e le autonomie personali, in modo da accrescere la consapevolezza di sé e l'autostima.Progetto educativo rivolto agli adolescenti (11/17 anni) nato con l'obiettivo di creare occasioni di divertimento e di socializzazione attraverso uscite di gruppo e attività ludiche. Intende stimolare iragazzi all'autonomia; avvicinarli agli stili di vita propri dell'età anche con la collaborazione di fratelli o parenti coetanei; invitando coloro che fossero interessati a conoscerli e a socializzare.Progetto di accoglienza dedicato alle famiglie con bambini dai 0 ai 10 anni che condividono la l'esperienza nell'autismo. Sono momenti conviviali, di incontro, gioco e divertimento per tutta la famiglia organizzati in contesti informali e adatti ai bambini.. Progetto dedicato a genitori e figli che fanno parte del gruppo "Codice Blu" (fascia di età 0/10 anni) attraverso laboratori condotti da genitori e volontari.