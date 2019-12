A Pergola torna la festa della CioccoViscola: novità la statua di cioccolata raffigurante i bronzi dorati

Eventi

Marche

| 15:43 - 03 Dicembre 2019

Presentazione CioccoVisciola di Pergola (seconda da sin. il sindaco Simona Guidarelli).

Sabato 7 e domenica 8 dicembre torna a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, la CioccoVisciola di Natale, la festa giunta alla decima edizione dedicata alla cioccolata e al visciolato di Pergola. In primis una grande vetrina per le eccellenze enogastronomiche: il vino di visciole, il tartufo, il miele, l'olio, i formaggi e il vino Pergola doc. Un appuntamento che anima il caratteristico borgo medievale marchigiano con stand di prodotti tipici e cioccolateria di qualità, mercatini con idee regalo per il Natale, concerti, cooking show e il tradizionale raduno dei camper. La novità dell'edizione 2019 è la scultura di cioccolato che rappresenta i tesori della città, i Bronzi Dorati. La CioccoViscola di Natale è organizzata dall'amministrazione comunale di Pergola in collaborazione con Confcommercio Pesaro Urbino, Camera di Commercio Marche, Slow Food Marche e Ais Marche.





Il programma

La decima edizione si inaugura sabato 7 dicembre alle 10 con l'apertura degli stand lungo corso Matteotti. Alle 15.30 Officina Giovani ospiterà il Master of Food ‘Il piacere di conoscere il cioccolato’, curato da Slow Food Marche, con tanto di rilascio attestato. Nel chiostro di San Francesco verrà inaugurata la mostra d’arte "Sei artisti per donare". In Piazza Gineveri concerto di musica celtica e internazionale del "Tranceltic Duo". A seguire musica e aperitivo sotto il grande albero di Natale. Nella splendida cornice del foyer del teatro Angel Dal Foco, si chiuderà la giornata con la CioccoCena, servita dal ristorante Giardino di Massimo Biagiali.Domenica 8 dicembre sono in programma la quarta podistica CorriPergola e la quinta Cioccopedalata. Alle 10 l'apertura degli stand e nel pomeriggio tanti appuntamenti: la chiesa di Santa Maria di Piazza ospiterà il concerto di Natale del ‘Melodic Living Ensamble’. Negli spazi di Officina Giovani il Dolce Show Cooking con lo chef Gianluca Passetti e il sommelier professionista Raffaele Papi. Da uno chef all’altro, si proseguirà con Il Panettone dell’Hotel Giardino e il Vino di Visciole, insieme a Massimo Biagiali e al sommelier Gianni Riccioni. Ci si sposterà quindi in piazza Ginevri per ascoltare Diego Trivellini e la sua Fisarmonicorchestra: musica da film e grandi classici.