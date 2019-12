Piazza di San Clemente intitolata a Nilde Iotti, le immagini

Attualità

San Clemente

| 12:24 - 03 Dicembre 2019

La targa commemorativa.

Si è svolta lunedì 2 dicembre la cerimonia d'intitolazione della piazza antistante il Teatro Giustiniano Villa a Nilde Iotti. La scopertura della targa al termine dell'incontro-dibattito sul tema "Donne, Politica, Istituzioni: pregiudizi e stereotipi". In una sala particolarmente gremita, hanno partecipato, portando il loro personale contributo, Anna Finocchiaro - ex magistrata, già Ministra per le Pari opportunità e per i Rapporti con il Parlamento -; Emma Petitti - Assessora regionale alle Pari opportunità -; Mirna Cecchini - Sindaca di San Clemente. L'incontro è stato introdotto e moderato dalla giornalista Tiziana Barrucci - Responsabile Formazione e Comunicazione dell'Associazione Stampa Romana -.





Qui di seguito, il breve intervento della Sindaca Cecchini prima della scopertura della targa d'intitolazione della piazza a Nilde Iotti.







“La scelta d’intitolare la piazza del Teatro Villa a Nilde Iotti non è casuale e non vuole esaurirsi con il momento della cerimonia. Piuttosto coincidere, da qui in avanti, con un piccolo, duraturo e tangibile segno della nostra riconoscenza verso chi, grazie al proprio incessante impegno politico ed istituzionale, ha contribuito a rendere più solide le fondamenta della nostra Repubblica. Verso chi, fautori di tante battaglie per l’affermazione della democrazia, dei diritti e contro ogni forma di pregiudizio e violenza, deve per tutti noi costituire ancora e sempre un punto di riferimento; un faro a cui guardare, come fondamentale insegnamento quotidiano, nel nostro non facile impegno di amministratrici e amministratori; di donne e di uomini che vivono e conoscono a fondo i territori da cui provengono. La costruzione del pensiero civile, l’educazione alla convivenza, la negazione delle discriminazioni, il rafforzamento della nostra idea di identità ed uguaglianza sono valori che possiamo e dobbiamo continuare a far crescere. Sono valori nei quali la mia Amministrazione ha sempre creduto e ne ha fatto una guida nelle scelte quotidiane e in quelle che contraddistinguono l’operato e l’impegno amministrativo. Questi erano i valori di chi ha dato il nome alle vie attorno a questa piazza: via Matteotti, Via Gramsci, poco più in là via De Gasperi. Persone che si sono battute per rendere questo Paese libero. Permettetemi poi un ultimo inciso, del tutto personale; un pensiero che ha a che fare con il sentimento, perché in fondo la politica è anche e soprattutto sentimento, cuore e passione. A poche decine di metri da qui c’è anche via Togliatti, il compagno di una vita di Nilde Iotti. Lasciatemi pensare che sia bello averli riavvicinati nel Comune che ho l’onore di guidare e rappresentare”.