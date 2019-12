Il "Tonino Guerra" di Novafeltria Campione d'Italia nella sfida del miglior cocktail

Attualità

| 12:01 - 03 Dicembre 2019

Il Tonino Guerra è campione d'Italia grazie alla giovane allieva Battistini Rebecca.

Nuovo successo per L'Isiss Tonino Guerra che si aggiudica il primo posto alla finale nazionale di Roma del "Cockt-Ail Junior" promosso da Aibes in collaborazione con Ail (ass. Italiana contro le Leucemie-limfomi e mieloma). Il Tonino Guerra è dunque campione d'Italia grazie alla giovane allieva Battistini Rebecca che si aggiudica la finale dopo la qualificazione regionale del 20 novembre 2019 in cui aveva conquistato il premio per il miglior cappuccino e il primo posto assoluto Emilia-Romagna Cockt-AIL Junior. Grande lustro quindi per il più giovane istituto della provincia di Rimini. Il Tonino Guerra dimostra un ottimo feeling con il Cockt-Ail Junior, lo scorso anno infatti si era aggiudicato alle regionali Emilia Romagna il terzo posto assoluto e il premio miglior decorazione. I complimenti anche ai coach preparatore e accompagnatore Prof. Mario Pucci e prof.ssa Tonia Sauro.