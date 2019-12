Gemmano, tutto pronto per il Natale tra giochi, feste e polenta

Eventi

Gemmano

| 11:06 - 03 Dicembre 2019

Panorama di Gemmano.

La novità del Villaggio di Babbo Natale, le feste, le melodie di Natale e tanti eventi. Comune e Pro loco insieme per far vivere in allegria e armonia la festa più bella e significativa dell'anno. Tutto avrà inizio l’8 dicembre, come da tradizione, con l’accensione delle luminarie e le “Melodie con la tuba” nel luogo più suggestivo dell’antica macina del Gesso a Onferno. Seguirà un intenso programma di iniziative con il coinvolgimento della comunità e dei ragazzi delle scuole. Novità di quest’anno il “Villaggio di Babbo Natale” con animatori, trampolieri bancarelle dolciumi e vin brullè. Domenica 22 polenta gratis per tutti. Il 24 Babbo Natale arriva nel suo villaggio per la consegna dei doni. La programmazione prosegue con serate conviviali di paese e la rassegna di commedie dialettali.