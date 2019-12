Mafia, "La Piovra" compie 30 anni, proiezione speciale a Riccione con Michele Placido

Attualità

Riccione

| 09:44 - 03 Dicembre 2019

L'attore e regista Michele Placido.

A trent’anni dall’ultima puntata de “La Piovra”, venerdì 6 dicembre 2019 allo Spazio Tondelli di Riccione, in occasione dell’anteprima di Anticorpi. La cultura contro le mafie, iniziativa organizzata dall’Osservatorio provinciale sulla Criminalità Organizzata e per la promozione della cultura della legalità sarà proiettata l’ultima puntata della quarta stagione della serie televisiva italiana più conosciuta al mondo.



A raccontare la fiction, che per la prima volta parlava apertamente di mafia in tv, sarà il regista e attore Michele Placido, la cui interpretazione nei panni del commissario Corrado Cattani resta memorabile. Con lui sul palco il giornalista e autore televisivo Vito Foderà, ad introdurre il presidente di Riccione Teatro Daniele Gualdi.



La Piovra, che ha avuto 14 milioni di media di spettatori, con punte di 20 milioni è ancora oggi considerata una delle fiction più seguite nella storia della televisione italiana; l'uccisione del commissario Cattani, avvenuta nell’ultima puntata andata in onda il 20 marzo 1989 con Michele Placido protagonista, ottenne ascolti record da18 milioni.



Anticorpi. La cultura contro le mafie è un festival in programma dal 6 al 18 dicembre per riflettere sulle mafie e la loro diffusione, con incontri, seminari e spettacoli a cura dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata.



Rimini, Bellaria Igea Marina e Riccione sono i tre comuni che partecipano alle iniziative di approfondimento e sensibilizzazione sulle mafie con il contributo della Regione Emilia Romagna.



Il Festival Anticorpi è organizzato dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità della Provincia di Rimini. È promosso dal Comune di Riccione, dal Comune di Rimini e dal Comune di Bellaria Igea Marina con il contributo e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Associazione DIG e Riccione Teatro.