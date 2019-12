Sabato 7 dicembre al Teatro degli Atti va in scena "Nodo alla gola"

Eventi

Rimini

| 09:17 - 03 Dicembre 2019

Nodo alla gola (Rope) è un film del 1948 diretto e prodotto da Alfred Hitchcock.

Sabato 7 dicembre alle ore 21, è in programma al Teatro degli Atti in via Cairoli nel centro storico di Rimini , lo spettacolo teatrale "Nodo alla Gola". A più di settantanni dall'uscita nelle sale di "Rope - Nodo alla gola" la compagnia Mulino di Amleto Teatro vuole rendere omaggio al maestro Alfred Hitchcock, morto ormai 40 anni fa, portando in scena questo bellissimo thriller psicologico. Oggi come ieri l'animo umano ha un lato oscuro quasi incomprensibile e ciò che spaventa è possedere noi stessi questo germe. Per questo motivo vengono commessi atti abominevoli in una continua sfida senza vincitori. Ingresso a pagamento.