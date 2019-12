Museo della Città di Rimini, concerto-show dedicato a Sting

Eventi

Rimini

| 19:12 - 02 Dicembre 2019

La cantante e pianista riminese Cristina Di Pietro.

Domenica 8 dicembre, Rimini Classica propone al Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini 1, un concerto con la voce di Cristina Di Pietro, accompagnata da un trio d’eccezione formato da Aldo Zangheri alla viola, Massimo Marches alle chitarre e ai cori e Alessandro Governatori al contrabbasso.

Il concerto, che è dedicato interamente a Sting, sia del periodo dei Police, sia del periodo da solista, toccherà tutti i capolavori del cantante britannico: Shape of my heart, Roxanne, Russians, Fields of gold e tante altre sono interpretate in una versione alle volte fedele all’originale, alle volte modificata in arrangiamenti da brividi. Orario: 17.00 Ingresso 12 euro, tariffe ridotte: 7 euro ragazzi fino 14 anni. Biglietteria presso Eni Station di Ercole Gori, in via Marecchiese, 284 a Rimini, Tel. 0541 380403 e online www.riminiclassica.it