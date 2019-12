Rimini, feste di Natale con la magia di fiabe e personaggi cartoon

Eventi

Rimini

| 18:57 - 02 Dicembre 2019

Apparizione di personaggi delle fiabe che coinvolgeranno grandi e piccini.

In piazza Cavour nel centro storico di Rimini, vanno in scena tre domeniche a cura di Cartoon Club, il Festival Internazionale Cinema di Animazione, Fumetto e Games, che animerà la Piazza con il tema delle favole, attraverso l’apparizione di personaggi “famosi” che coinvolgeranno grandi e piccini nelle loro fantastiche storie. Domenica 8, 15, 22 dicembre 2019 nella Vecchia Pescheria, i bambini possono incontrare i personaggi di Alice, lo stravagante coniglio, il cappellaio matto e il Brucaliffo che la aiutano a ritrovare la strada di casa, mentre in città strani personaggi invitano i bambini a raggiungere Alice nel paese delle meraviglie. Orario: 15.30 - 20.00 Ingresso libero.