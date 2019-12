Calcio C, il Fano esonera mister Fontana e punta su Marco Alessandrini

Sport

| 17:58 - 02 Dicembre 2019

Marco Alessandrini è il nuovo tecnico del Fano.

Gaetano Fontana non è più l’allenatore dell’Alma. E’ stato esonerato dopo la sconfitta in casa contro la Fermana - l’ottava di fila - . Al suo posto arriva Marco Alessandrini, al suo quarto approdo a Fano (il primo è datato 1990 nel settore giovanile per esser poi promosso in prima squadra in C2 nella stagione 1992-1993) ed ex allenatore del Rimini Calcio in serie C2, stagione 1999-2000.

Alessandrini, 65 anni, di Senigallia, eredita una squadra all’ultima posizione in classifica con un bottino di appena 10 punti in 17 gare a due lunghezze di ritardo dalla zona play-out e cinque dall’attuale quota salvezza. Il tecnico avrebbe ricevuto adeguate garanzie da parte del club riguardo al rafforzamento dell’organico nel mercato di riparazione di gennaio.

Alessandrini sull panchina del Fano ha centrato due secondi posti di fila in serie D , l’anno scorso è giunto terzo al termine della stagione regolare con la Recanatese perdendo poi la finale play-off col Matelica. Per lui nuovo esordio in granata sabato prossimo, quando dalle 20:45 il Fano farà visita al Cesena. Una volta tanto, forse, i tifosi biancorossi tiferanno Cesena…