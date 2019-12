Visit Romagna: approvato schema bilancio 2020/2022, budget di 7 milioni di euro all'anno

| 17:40 - 02 Dicembre 2019

Approvati dal consiglio di amministrazione di Visit Romagna - l'ente pubblico che coordina e promuove il turismo delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e il documento unico di programmazione per lo stesso triennio. Le proposte, varate dal cda, dovranno passare, ora, al vaglio dell'Assemblea dei soci.





Dal punto di vista economico - spiega una nota - l'obiettivo per il 2020, 2021 e 2022 mettere a disposizione del turismo in Romagna un budget sui 7 milioni di euro all'anno (6.991.500 euro nel dettaglio): 3,5 per il programma di promo-commercializzazione che include tutti i servizi di promozione turistica locale e una spesa superiore ai 3 milioni di euro per il programma turistico di promozione locale, che sostiene le progettualità candidate dai Comuni per l'animazione del territorio.





I PROGETTI

In particolare, in merito al programma di promo-commercializzazione, tra le azioni previste il mantenimento e l'aggiornamento dei progetti gi avviati nel 2019, come l'analisi dei big data telefonici con Tim e Apt Servizi; il monitoraggio della 'sharing economy' insieme a Unioncamere; il portale web Visitromagna.it, i materiali cartacei di promozione e la carta dei servizi per il turista. Prosegue anche nel 2020, inoltre, l'attivit di sviluppo dei progetti tematici come 'Romagna Bike', 'Romagna Culture' e 'Romagna Food' con l'evento Romagna Osteria, insieme all'affermazione di nuovi segmenti come 'Sea&Sun' e 'Night Life'.