Rimini, viabilità: ok alla rotatoria Valentini e sottopasso Portofino, progetti strategici per la città

| 15:35 - 02 Dicembre 2019

Quartiere Padulli a Rimini.

Compiono un balzo avanti due importantissimi interventi strutturali della città, quello legato all’intervento della terza parte della rotatoria in corso di realizzazione sulla SS16 in prossimità dello stabilimento Valentini e quello del completamento del sottopasso di via Portofino a Marebello



Hanno infatti registrato il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente entrambi i progetti che ora potranno essere esaminati in Consiglio Comunale per la loro approvazione, ratificando così le conclusioni della Conferenza di servizi relativa al procedimento unico previsto dalla nuova normativa regionale del 2017.





Con l’approvazione in Consiglio della delibera esaminata si potrà portare dunque a termine il procedimento unico di variante urbanistica nonché giungere all’approvazione del progetto definitivo del cosiddetto intervento C che, con la realizzazione del prolungamento di via Tosca e della viabilità d’accesso in zona Padulli, andrà a completare intero intervento di realizzazione sulla statale 16 all’altezza degli Valentini.





E’ infatti previsto nel mese del prossimo febbraio la conclusione delle opere previste dagli interventi A e B che hanno visto già realizzata la nuova rotatoria su via Aldo Moro e in corso ultimo di realizzazione sia il nuovo ponte sull’Ausa, sia la nuova grande rotatoria sulla statale adriatica su cui si andrà ad innestare la nuova viabilità che con l’intervento C si andrà a realizzare.





SODDISFAZIONE DEL CONSIGLIERE SIMONE BERTOZZI

“La madre delle mie battaglie – afferma il consigliere comunale PD Simone Bertozzi, che si occupa della vicenda dal 2010 –, l’obiettivo principale è sempre stato quello di dare un accesso al quartiere Padulli, che si è notevolmente espanso e che ad oggi ha un unico varco, quello della Marecchiese, notevolmente trafficato. Oggi lo facciamo con un fondo statale, abbiamo inseguito progetti secondo me inutili, ma con il prolungamento di via Tosca diamo una soluzione ottimale alla viabilità in sicurezza, in entrata e uscita al quartiere Padulli. Siamo arrivati a dare una alternativa alla Marecchiese, ora ci attendiamo che si dia l’ok agli altri progetti. Oggi per me è un giorno epocale, e non chiamiamola rotonda Valentini, ma rotonda Padulli”.





COME CAMBIA LA VIABILITA’

In particolare via Tosca sarà prolungata con l’esecuzione di un nuovo ponte fino alla nuova rotatoria in corso di realizzazione attraverso cui si accederà in sicurezza alla circonvallazione. Accesso in sicurezza anche per il traffico merci e del personale in entrata e uscita dagli stabilimenti

Valentini con una nuova bretella. Anche i percorsi dedicati ai pedoni e alle biciclette saranno ripristinati o realizzati ex novo sia con la costruzione di un nuovo marciapiede, sia la sistemazione del tratto che corre a fianco del Mavone. L’importo stimato di 2,3 milioni di euro sarà finanziato con le disponibilità del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - Infrastrutture 2014-2020.