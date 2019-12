Calcio RSM, il Domagnano esonera mister Lasagni. Il bomber Indelicato al Faetano

Sport

| 14:48 - 02 Dicembre 2019

L'attaccante Alessio Indelicato approda al Faetano.



La società F.C. Domagnano comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il mister Oscar Lasagni. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo allenatore, mentre la squadra è temporaneamente affidata al vice allenatore Roberto Sarti. A mister Lasagni vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri per il prosieguo della sua carriera.

Per quanto riguarda i giocatori il bomber ex Bellaria Alessio Indelicato, classe 1995, in uscita dal Del Duca (Eccellenza), si accasa al Faetano di mister Renato Cioffi.Ma potrà giocare solo da gennaio, quando riaprità il mercato sammarinese, intanto il bomber si allena con la nuova squadra. "Perchè questa scelta? Con Cioffi ho un rapporto di stima dai tempi del campionato di serie D a Bellaria - dice Indelicato - e per questa ragione ho accettato l'offerta del Faetano tra le altre che mi sono arrivate".