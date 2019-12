Un incontro a Misano Adriatico sui cambiamenti climatici per analizzare gli effetti sul territorio

Eventi

Il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni.

Martedì 3 dicembre alle 17 nella sala riunioni della palazzina Bianchini a Misano Adriatico è in programma un incontro sui "Diritti e doveri della cittadinanza europea nella sfida al cambiamento climatico", appuntamento che rientra in un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.



Interverrà il sindaco Fabrizio Piccioni per illustrare quanto il Comune sta facendo per partecipare ad una alleanza che contrasti un fenomeno che produce sempre più effetti negativi. Ne è un esempio il Piano per l’energia sostenibile appena approvato, con le azioni in termini di nuova mobilità. Rodica Tomozeiu di Arpae Emilia-Romagna, analizzerà le conseguenze del cambiamento climatico in Emilia Romagna ed in particolare lungo la costa. Il naturalista Marco Affronte farà un resoconto sull'applicazione delle misure previste dall’Accordo di Parigi.



Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con una mostra alla scuola media di via Don Milani, che sarà seguita da un incontro con gli studenti, che avranno modo di esprimere e far conoscere le proprie opinioni. Sarà, infine, predisposta una pubblicazione sugli stili di vita sostenibili e sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese e dei cittadini, che verrà ulteriormente diffusa alla cittadinanza con specifiche campagne di informazione.



Al progetto aderisce anche il Comune di San Giovanni in Marignano, che ospiterà alcune delle iniziative, così come la Cna e l’associazione Albergatori di Misano.