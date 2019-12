Santarcangelo, stanziati 65mila euro per bonus affitti e sostegno alla locazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:08 - 02 Dicembre 2019

Bonus affitto.

Il comune di Santarcangelo aumenta i fondi per il sostegno alla locazione a favore di soggetti fragili in carico ai Servizi sociali e i fondi per gli affitti. Grazie a un lavoro di revisione dei capitoli di spesa del bilancio dell’Unione di Comuni Valmarecchia, il comune di Santarcangelo ha infatti ottenuto un risparmio di 240mila euro, parte dei quali saranno investiti nei contributi erogati dai Servizi sociali.



Oltre 40mila sono stati reinvestiti per aumentare il fondo di locazione a favore di soggetti fragili a carico dei Servizi Sociali e a garanzia nei confronti dei proprietari di immobili per favorire la locazione delle abitazioni istituito nel 2015 con regolamento dell’Unione di Comuni Valmarecchia.



25mila euro contribuiranno invece ad aumentare il fondo della Regione Emilia-Romagna per il bonus affitto: a fronte di quasi 400 mila euro stanziati per il Distretto Rimini Nord, l’Amministrazione comunale aggiungerà quindi 25mila euro al fondo, da destinarsi esclusivamente ai cittadini di Santarcangelo. Grazie al rifinanziamento del bonus, a partire dai primi mesi del 2020 i nuclei familiari con un reddito Isee fra i 3mila e 17mila euro potranno richiedere fino a quattro mensilità per un contributo massimo di 2mila euro a sostegno del pagamento dell’affitto.



“Grazie a un attento lavoro di revisione al bilancio dell’Unione e delle quote versate dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo – afferma l’assessore ai Servizi Sociali e ai rapporti dell’Unione dei Comuni Danilo Rinaldi – abbiamo ottenuto un notevole risparmio e deciso di reinvestirne una parte a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà”. “Come Amministrazione comunale siamo estremamente sensibili al tema del diritto alla casa e all’emergenza abitativa – conclude l’assessore Rinaldi – per questo negli anni abbiamo continuato a finanziare il fondo di locazione istituito nel 2015. Allo stesso modo, accogliamo con favore il rifinanziamento del bonus affitto da parte della Regione Emilia-Romagna, bonus che andremo appunto a sostenere e aumentare con fondi comunali”.



Per maggiori informazioni è possibile contattare i Servizi sociali al numero 0541/356.234 o all’indirizzo mail: servizisocialisantarcangelo@vallemarecchia.it.