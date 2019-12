Cattolica: fanno esplodere il bancomat, all’arrivo dei carabinieri fuggono perdendo il bottino

Cronaca

Cattolica

| 13:18 - 02 Dicembre 2019

Bancomat esploso (foto repertorio).

Hanno fallito il colpo gli ignoti malviventi che nella serata di domenica, verso le 23, hanno fatto esplodere il bancomat del Credito Valtellinese, in via della Repubblica, a Cattolica. L'esplosione, innescata con l'acetilene, è stata avvertita non solo dagli abitanti della zona, ma anche da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, in quel momento in servizio per un controllo. I militari si sono quindi precipitati alla filiale mentre i malviventi stavano scappando: nella fuga hanno perso buona parte del bottino trafugato, circa 12 mila euro. Sono in corso indagini per risalire all'identità dei responsabili, sono state visionate anche le telecamere di videosorveglianza.