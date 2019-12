Riccione, sfondano la vetrina della boutique e fanno razzia: rubata merce per migliaia di euro

Cronaca

Riccione

| 13:12 - 02 Dicembre 2019

Una pattuglia dei carabinieri di Riccione.

I carabinieri di Riccione sono sulle tracce dei responsabili della spaccata alla boutique Gaudenzi di viale Ippolito Nievo, a Riccione, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. La banda è entrata in azione verso le 5 e, con un'auto, ha sfondato la vetrina dell'esercizio. Nel giro di pochi minuti hanno fatto razzia di merce per migliaia di euro, capi di abbigliamento delle migliori marche in commercio. Nonostante sia scattato l'allarme, i carabinieri sono intervenuti quando i malviventi erano gia scappati. Poco dopo è stata ritrovata l'automobile utilizzata per il colpo, abbandonata per fuggire evidentemente su un altro mezzo con la refurtiva. I carabinieri hanno prelevato le immagini di videosorveglianza nella speranza di poter individuare i responsabili.