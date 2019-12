Identificati gli autori degli scontri al termine della partita Cattolica San Marino-Real Giulianova

Cronaca

Sono 18 le persone identificate dai carabinieri di Cattolica e segnalate all'autorità giudiziaria come responsabili degli scontri fuori dallo stadio Calbi del 13 ottobre, al termine della partita tra la squadra di casa e gli ospiti del Real Giulianova. Ora tutti rischiano il daspo.



L’indagine è stata condotta attraverso lo studio dei filmati di videosorveglianza e delle immagine girate dagli operatori dell’arma, intervenuti allo stadio al momento degli scontri, i quali hanno consentito di arrivare alla completa identificazione di 8 ultras del Cattolica e 10 del Giulianova, riconosciuti anche mediante l’ausilio dei reparti dell’Arma operanti sul territorio abruzzese.



Rissa in ambito sportivo (art. 588 c.p), lancio di bottiglie ed oggetti contundenti commesso nel corso di manifestazioni sportive (art. 6 bis legge nr. 401/1989 e succ.mod.), porto di oggetti atti ad offendere(art. 4 legge nr. 110/1975), avere indossato un casco durante la manifestazione sportiva (art. 5 legge 152/1975), le gravi e numerose accuse mosse nei confronti degli indagati.



Parallelamente al procedimento penale, tutti i soggetti identificati sono stati proposti all’autorità provinciale di pubblica sicurezza della questura di Rimini per l’emanazione di un provvedimento di divieto di avvicinamento alle manifestazioni sportive.