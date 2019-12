Basket B in carrozzina, NTS Riviera Rimini ko in casa contro I Bradipi Bologna: 44-59

Sport

Rimini

| 12:50 - 02 Dicembre 2019

Un time out di NTS Riviera Basket.



Niente da fare, il pubblico c’era e la voglia anche ma il successo bis non è arrivato: Rimini ha vinto i tempi dispari e Bologna quelli pari, ma ha segnato di più e l’ha portata casa: 44-59. NTS, trascinata da Angelo LoPerfido sempre top scorer e leader indiscusso, si è battuta come sempre con grande volontà e determinazione frenata da qualche errore offensivo di troppo che ha lasciato il segno, ma probabilmente è stata decisiva la maggiore fatica nell’ultimo giro di lancette visto che il 30/36 al trentesimo era lì a portata di mano e si sarebbe potuto ancora ribaltare l’esito del match.

Purtroppo la spallata necessaria a prendere in mano la partita non è arrivata e I Bradipi hanno potuto prendere il largo grazie alla loro indubbia gioventù nonché la possibilità di schierare un paio di nazionali. C’è il rammarico di esserci lasciati sfuggire una gara alla portata ma resta la consapevolezza di poter ben figurare su più di un campo. Ora dopo un po' di riposo, match casalingo il 15 dicembre alla CARIM contro il Basket Seregno Gelsia, formazione di qualità.



NTS Riviera Basket Rimini – I Bradipi Circolo Dozza Bologna: 44-59

NTS RIVIERA: Loperfido 22; Martinini 8; Acquarelli 4; Gardini 6; Ubaldi 2; Storoni 2; Rossi; Adil; Di Pietro; Rodriguez; D’Aietti.

Parziali: 10/9 – 16/23 (6/14) – 30/36 (14/13) – 44/59 (14/23)