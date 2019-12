Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:14 - 02 Dicembre 2019

Il rifiuto sporgente in via Mazzini.

Rifiuti messi in posizione pericolosa oltre che, forse, conferiti erroneamente. E' quanto ci segnala un lettore di altarimini.it "Viale Mazzini, Santarcangelo di Romagna. Chi getta cose in questo modo nei bidoni mettendo a rischio la circolazione" scrive il nostro lettore "non ha un minimo di senso civico. Per fortuna è intervenuta la polizia locale prima che qualcuno si facesse male."









Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485