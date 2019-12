Appartamento in fiamme ai Padulli, stanza danneggiata seriamente dichiarata inagibile

Cronaca

Rimini

| 11:12 - 02 Dicembre 2019

Incendio nella prima serata di domenica in una abitazione ai Padulli di Rimini. I vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento in via Secchiano 15 al secondo piano. Le fiamme, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, hanno interessato un locale della casa danneggiando e distruggendo mobilio, divani ed elettrodomestici. La stanza è stata dichiarata inagibile e la famiglia che risiedeva lì, composta da 5 persone, è stata fatta allontanare. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I pompieri sono intervenuti con due automezzi e sette persone. L'intervento è terminato verso le 23.30.