Volley B2 femminile, l'Emanuel piega l'Ancona facilmente: 3-0

Rimini

| 11:08 - 02 Dicembre 2019

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley Rimini.



La Emanuel supera facilmente l’ostacolo Ancona, la giovane squadra composta da Under 18 e Under 16 fanalino di coda del girone, in appena 66 minuti di gioco (3-0). Poco più di un allenamento per la squadra di Caliendo (recuperata Leonardi, top scorer del match con 13 punti) contro un avversario falloso, mai pericoloso in battuta: il successo tra punti vale il secondo posto in solitudine in classifica (18 punti) alle spalle della capolista Jesi a 20 punti.

La squadra si è schierata col solito sestetto: Catalano in regia, opposto Rubini, Orsi e Ricci al centro, Balducci e Leonardi alle bande, Morolli libero, ma tutte hanno trovato spazio nelle rotazioni del coach. I primi due set sono dominati dalle riminesi che vincono 25-13 e 25-11 ma anche nel terzo le padrone di casa sprendono il volo subito 25-17. Nel prossimo turno impegnativa trasferta sul parquet del Ponte Felcino, terzo in classifica a 16 punti. Una prova di maturità per la formazione di Caliendo.



Il tabellino

EMANUEL RIMINI - ANCONA 0

EMANUEL : Balducci 5, Leonardi 13, Rubini 9, Ricci 10, Orsi 4, Catalano, Semprini 5, Fiscaletti 2, Benvenuti, D’Emilio 1, Ariano, Morolli (libero 1), Jelenkovich (libero 2). All.: Caliendo .

ANCONA: Marcellini 1, Mazzucchelli 1, Penna 3, Borgognoni 5, Canonico 6, Miecchi 3, Malatesta 3, Fabbo, Grucka, Calzolari (libero 1), Malatesta (libero 2). N.e. Cicchitelli, Meba, Tega. All.: Bacaloni.

PARZIALI :25-13, 25-11, 25-17.

NOTE : battute vincenti: Rimini 7, Ancona 0. Battute sbagliate: Rimini 8, Ancona 2. Muri: Rimini 6, Ancona 0. Errori: Rimini 12, Ancona 19 .