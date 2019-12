Basket D, la Dany Riccione ko a Russi: pagata la brutta partenza (86-79)

Sport

Riccione

| 10:47 - 02 Dicembre 2019

La squadra della Dany Riccione.





Alla Dany Riccione non riesce la rimonta e i ragazzi di coach Maurizio Ferro escono sconfitti dallo scontro diretto di Russi (86-79). I Dolphins pagano caro il brutto avvio soprattutto in difesa, incapace di contenere gli scatenati tiratori di casa e a nulla vale il pur lodevole tentativo di rialzare la testa arrivando diverse volte sul punto di riaprire la partita. Sono ben 29 i punti concessi dai biancazzurri in un primo quarto che si chiude con il +13 per i padroni di casa ma le cose non vanno poi tanto meglio nel secondo periodo e la Dany accusa un passivo di -14 all’intervallo con ben 50 punti sul groppone. Al rientro dagli spogliatoi Riccione dimostra di crederci ancora ma il Russi gioca probabilmente la sua miglior gara stagionale e non molla, mantenendo di fatto invariato il distacco alla terza sirena (73-60). Nel quarto conclusivo i biancazzurri danno tutto, trascinati da un grande De Martin che alla fine mette a referto 24 punti con 11/19 dal campo, ma non basta. Russi fatica a trovare la via del canestro e bada più a difendere il vantaggio serrando le fila e arrivando al traguardo sul +7. Vanificati così gli forzi di una Dany Riccione che è comunque pronta a rifarsi domenica prossima sul parquet di via Forlimpopoli (ore 18) dove arriverà la formazione bolognese della Stefy Basket.



Il tabellino



BASKET CLUB RUSSI-DANY DOLPHINS RICCIONE: 86-79



RUSSI: Senni 10, Piani 12, Cortini 10, Vistoli 12, Cirillo 7, Morigi, Tagliaferri, Goi 2, Porcellini 18, Pambianco 12, Rosti, Pirini 3. All. Tesei

DANY RICCIONE: Zangheri ne, Amadori Mi. 8, Bomba 6, Amadori Ma. 18, Zanotti 3, Gardini ne, De Martin 24, Mazzotti 12, Stefani 8. All. Ferro

ARBITRI: Denti di Reggio Emilia e Carpanelli di Bologna

Parziali: 29-16, 50-36, 73-60