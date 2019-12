"La favola della Juventus" presentazione del libro fotografico al Museo di Rimini

Sport

Rimini

| 10:04 - 02 Dicembre 2019

Il libro "La favola della Juventus".

Amedeo Bartolini di Agenzia NFC e NFC Edizioni assieme a Piergiorgio Pazzini (Pazzini Editore e Stampatore di Villa Verucchio), presenta al Museo della Città di Rimini il libro "La favola della Juventus": quarant'anni raccontati attraverso l'occhio fotografico di Salvatore Giglio, un mostro sacro della fotografia sportiva. Unico italiano accreditato dall'UEFA, oltre quarant'anni al seguito della Vecchia Signora.



Ad accompagnare Salvatore c'é un'altro mostro sacro, Italo Cucci che, non essendo di fede juventina, ha voluto al suo fianco un suo valido e fidato collaboratore del "Guerin Sportivo", Nicola Calzaretta, Juventinologo.



L'appuntamento è martedì 3 dicembre con Salvatore Giglio, Italo Cucci, Nicola Calzaretta e Michele Brambilla (direttore de “Il Resto del Carlino) dalle ore 19 nella Sala del Giudizio con la presentazione del libro, uscito in libreria il 28 novembre.

Dalle ore 21:00 tutti i protagonisti della serata saranno al bar "Primo Bacio" Fun Club Juventus Rimini - Piazza Cavour, per buffet e firmacopie.