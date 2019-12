Inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile a Gualdicciolo, lungo circa 2 km

Attualità

| 09:45 - 02 Dicembre 2019

Inaugurato a Gualdicciolo un nuovo tratto della pista ciclabile. Il taglio del nastro ufficiale c'è stato domenica 1 dicembre alle 11 alla presenza dei Capitani Reggenti. La pista ciclabile costeggia il Torrente San Marino e fa parte di un più ampio progetto che prevede un ulteriore sviluppo del percorso lungo il Fosso di Chiesanuova, entrando in zona La Venezia, una delle Aree Naturalistiche Tutelate di maggior pregio del territorio della Repubblica.

Il tracciato inaugurato domenica è la prosecuzione della pista ciclabile realizzata nel 2001, in prossimità della mensa di Gualdicciolo per continuare, per circa un chilometro, sull’argine destro del Torrente San Marino fino al “Guado delle terre rosse”. Attraversato il guado, il percorso entra in Area Naturalistica Tutelata e continua sulla sponda sinistra del torrente costeggiando il vecchio invaso di Galavotto (oggi completamente interrato), per terminare in prossimità della confluenza del Fosso di Chiesanuova nel Torrente San Marino, dove si trovava la tettoia di legno che ospitava le fontanelle in ghisa in cui un tempo erano convogliate le sorgenti denominate Fontevivo e Torsano.



La lunghezza complessiva della nuova pista è di circa 2,06 km (che si aggiungono agli 1,7 Km di quella esistente); la pendenza media è pari al 1,7% e, comunque, non è mai superiore al 3,5%.





Si tratta di un progetto fortemente voluto oltre che dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo , anche dalle Giunte di Castello interessate dall’opera, ovvero Acquaviva, Città di San Marino e Chiesanuova, inserendosi perfettamente nell’ambito dello sviluppo dell’Outdoor & Sport Activity, previsto e caldeggiato dal Piano Strategico del Turismo che continuerà a realizzarsi mediante il compimento di percorsi naturalistici attraverso tutto il territorio della Repubblica di San Marino.