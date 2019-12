Calcio giovanile, due vittorie per le squadre della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:07 - 02 Dicembre 2019

Juniores della Marignanese.

Weekend positivo per le giovanili della Marignanese che collezionano due vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle quattro partite disputate (oltre alle belle gare con la formula fair play di Esordienti e Pulcini).



Sabato pomeriggio ritorno alla vittoria per la Juniores che ha espugnato con un rotondo 4-0 il campo del Bellaria grazie alle reti di Tarasconi, Di Renzo, Pelliccioni e Di Santo; i tre punti sono una boccata d’ossigeno importante per i ragazzi di Girolomoni che risalgono diverse posizioni in classifica e si preparano al meglio per il derby con la Fya Riccione in programma sabato prossimo.



Sempre sabato bella vittoria interna per i Giovanissimi 2006 che proseguono la loro striscia positiva superando 2-0 il San Marino con i gol di Verni e Tirincanti; per i baby di Ballarini continua la corsa nelle zone alte della classifica, secondi dietro all’Alta Valconca.



Sconfitta di misura invece per gli Allievi superati 1-0 dall’Asar in un match che ha visto comunque i ragazzi di Bacchini disputare un’ottima prova in cui è mancato solo il gol; partita senza gol anche per i Giovanissimi 2005 che hanno impattato 0-0 sul campo del campo del San Marino.



Nel weekend sono scesi in campo anche gli Esordienti 2008 e 2007 che hanno disputato due bellissime partite con Alta Valconca e Asar mentre domenica mattina super match con tanti gol per i Pulcini 2010 con la Fya Riccione.