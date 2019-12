FOTO Ballando on the Road ha fatto tappa a Rimini, Milly Carlucci a caccia di talenti

Attualità

Rimini

| 08:55 - 02 Dicembre 2019

La produzione di "Ballando On The Road 2019" alle "Befane" di Rimini. Foto Ballante.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, al centro commerciale Le Befane di Rimini, ha fatto tappa la produzione di "Ballando On The Road 2019", alla ricerca di ballerini talentuosi in diverse discipline da portare sia a Ballando Con Le Stelle ma anche in altri programmi delle reti RAI.



Milly Carlucci, appena giunta alle Befane, insieme a Carolyn Smith e alcuni ballerini del suo programma, si sono lasciati intervistare dalla bravissima giornalista di Sky Loredana Mendicino di Milano e lasciati fotografare dal sottoscritto, nella saletta riservata della Direzione del Centro Commerciale alla presenza del Dott. Massimo Bobbo, Centre Manager.



Milly, in elegantissimo abito nero con basco e occhiali personalizzati, è stata molto disponibile e gentilissima nei confronti della stampa.



Ha detto che Rimini è una città che ama in quanto la sua nonna paterna era di Rimini mentre suo padre era nato a Fano e quindi torna molto volentieri in queste zone dove, dice sempre Milly, il ballo, oltre a quello folkloristico romagnolo, si è sviluppato anche in tante altre discipline e loro le valuteranno tutte per cercare nuovi talenti da portare in TV.



Il tour "Ballando On The Road" ha fatto tappa prima nel sud, dove hanno selezionato ballerini di Taranta, tarantella, hip hop, ecc.



La tappa conclusiva si terrà il 14 e il 15 dicembre all’Auditorium Parco della musica di Roma.

Ballante