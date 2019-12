Riccione, anziano scomparso dal centro, rintracciato dalla Polizia Locale

Cronaca

Riccione

| 07:45 - 02 Dicembre 2019

Il 92enne con il figlio e un agente della Polizia Locale.

La Polizia Locale rintraccia un anziano affetto da Alzheimer scomparso. La chiamata alla centrale della Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano è arrivata verso le 11.20 di domenica mattina. Un signore molto preoccupato riferiva che suo padre di 92 anni, affetto d’Alzheimer, si era allontanato mentre si trovava nella zona del centro di Riccione.

Immediatamente la centrale ha diramato la segnalazione a tutte le pattuglie, per attivare le ricerche indicando che nel momento della scomparsa l’anziano indossava una coppola.

Le ricerche avvengono in auto, a piedi in centro, sul lungomare, in ospedale, in stazione... ma di lui non c’è traccia.



"È così che il nostro Roberto" raccontano gli agenti "nonostante abbia finito il suo turno del mattino, mentre percorre la via di casa, prova a battere la zona per l’ultima volta nella speranza di trovarlo, fino a che nei pressi delle Terme nota un signore anziano con la coppola. Parcheggia la sua auto, si avvicina, lo chiama e capisce di averlo trovato...

Sta bene, lo porta in Comando dove viene raggiunto da suo figlio, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo, come noi del resto."