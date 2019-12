Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 07:04 - 02 Dicembre 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Scontro tra due auto nella notte a San Martino dei Mulini. Per cause ancora al vaglio i mezzi si sono scontrati poco dopo le 23 di domenica in via Trasversale Marecchia. In ospedale a Rimini, in condizioni serie, è finito un 31enne. Sul posto due ambulanze, un'automedica e i Carabinieri.