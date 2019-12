Basket B, Albergatore Pro passa a Porto Sant'Elpidio: 88-92. In quattro in doppia cifra

Sport

Rimini

| 22:10 - 01 Dicembre 2019

Successo di Rimini sul parquet dell'ultima della classe.





Albergatore Pro espugna il parquet dell'ultima della classe, il Porto Sant'Elpidio per 88-92. La partita si decide nell'ultimo quarto quando i padroni di casa rimontano fino al -2 dell'ultimo minuto di gioco (86 – 88). Luca Bedetti segna dalla lunetta (86-89) e dopo l’attacco sbagliato dalla squadra locale è Francesco Bedetti ancora dalla lunetta realizza entrambi i tiri liberi (86-91) a -11″. Balilli accorcia: 88-91. Francesco Bedetti torna in lunetta a -1″, sbaglia il primo libero, ma realizza il secondo. Albergatore Pro esulta.

Da segnalare che Riccardo Malagoli durante il riscaldamento ha subito un colpo all’occhio ed è stato portato all’ospedale di Torrette per accertamenti.



Il tabellino



Porto Sant'Elpidio - Albergatore Pro 88-92

Porto Sant'Elpidio: Georgi Sirakov 22 (3/5, 3/7), Valerio Costa 19 (6/9, 2/4), Nicola Bastone 17 (3/6, 2/5), Stefano Borsato 17 (4/4, 3/4), Marco Lusvarghi 9 (3/5, 1/2), Simone Doneda 2 (1/2, 0/1), Mattia Balilli 2 (1/1, 0/1), Mattia Sagripanti 0 (0/0, 0/0). Ne. Nathan De sousa Pereira, Simone Di Pietro, Mattia Cappella.



Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 21 1 + 20 (Stefano Borsato, Marco Lusvarghi 8) - Assist: 11 (Georgi Sirakov, Nicola Bastone 3)







Albergatore Pro: Francesco Bedetti 23 (9/12, 0/0), Yuri Ramilli 14 (6/7, 0/3), Tommaso Rinaldi 14 (7/10, 0/0), Luca Bedetti 13 (4/7, 1/1), Eugenio Rivali 8 (1/4, 1/2), Giorgio Broglia 7 (3/4, 0/1), Nicola Bianchi 4 (2/2, 0/1), Niccolò Moffa 4 (2/3, 0/3), Luca Pesaresi 3 (0/0, 1/5), Matteo Ambrosin 2 (1/1, 0/0): Ne. Alessandro Vandi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Chiari 0 (0/0, 0/0).



Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Tommaso Rinaldi, Giorgio Broglia 5) - Assist: 25 (Francesco Bedetti, Tommaso Rinaldi, Luca Pesaresi 5)



PARZIALI: 25-29, 16-22, 17-18, 30-23