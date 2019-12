Calcio D, il Cattolica esce con un pareggio da Tolentino: 1-1

Sport

Cattolica

18:51 - 01 Dicembre 2019

Ancora a segno l'attaccante Rizzitelli.

Il Cattolica raccoglie un punto sul campo del Tolentino con un pareggio (1-1), ma resta l’amaro in bocca ai giallorossi.

Al 6′ occasionissima per il Cattolica, la difesa cremisi sbaglia il disimpegno, ne approfitta Battistini che si presenta solo davanti a Rossi, lo salta, ma calcia incredibilmente fuori a porta vuota. Al 15′ Cattolica in vantaggio: ancora un errore difensivo del Tolentino, ne approfitta Rizzitelli che batte Rossi. Al 26′ fallo di Som su Tortelli, ammonito il giocatore ospite. Punizione di Di Domenicantonio, para Aglietti. Al 33′ ci prova Gaiola dal limite, palla alta. Al 36′ Di Domenicnatonio impegna il portiere ospite che viene aiutato anche dalla traversa.



Nella ripresa, dopo un primo quarto d’oro privo d’emozioni, al 14′ Minnozzi su punizione sfiora la traversa. Clamorosa occasione per il Tolentino al 37′ con Minnozzi che colpisce il palo a portiere battuto, ma un minuto dopo Labriola di testa su cross di Ruggeri firma il pareggio. Al 41′ ci prova Di Dodomenicantonio da fuori a cercare il gol vittoria, ma la palla si spegne di poco sul fondo.



Il tabellino



TOLENTINO-CATTOLICA SAN MARINO 1 – 1



TOLENTINO: (4-4-2): Rossi, Bonacchi, Strano (22′ st. Capezzani), Labriola, Laborie, Mastromonaco, (22′ st. Tizi), Tortelli (30′ st. Pagliari), Severoni (1′ st. Ruggeri ), Cicconetti (39’st Raponi), Minnozzi, Di Domenicantonio. All. Mattoni



CATTOLICA S.M. (4-4-2): Aglietti; Croci, Som (17 st. Gabrielli), Guarino, Gaiola, Barellini, Pasquini, Stallone (16 st. Bernardi), Battistini (33′ st. Cannoni); Rizzitelli (27′ st. Cissè), Fabbri. All. Cascione 7.



ARBITRO: Longo di Cuneo 7.



RETI: 15′ pt. Rizzitelli, 38′ st. Labriola.



NOTE: spettatori 600 circa . Angoli 8 – 2 Ammoniti: Som, Guarino, Fabbri, Strano, Minnozzi, Rizzitelli, Pasquini. Espulso Cascione dalla panchina. Recupero 4′ (0+4)