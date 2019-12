Calcio D, la Savignanese pareggia con merito sul campo del Fanfulla: 1-1

Sport

L'esultanza della Savignanese (foto da pag, FB del club).

Una bella prestazione della Savignanese frutta un punto sul difficilissimo campo del Fanfulla (1-1). Prima mezz'ora di grande equilibrio con la squadra di Farneti in grado di controllare bene i lodigiani. Al 31' però la situazione cambia: la pressione dei bianconeri è alta, con ben quattro giocatori che costringono Tamagnini all’errore. Ad appropriarsi della sfera è Aprile che dal limite calcia verso la porta trovando una fortuita deviazione della difesa ospite che inganna Giannelli per l’1-0 lodigiano. I gialloblù reagiscono subito e chiudono in attacco la prima frazione, tuttavia la conclusione di Spighi viene parata (39') e poi ancora al 45' lo stesso Spighi sfiora il goal allungandosi il pallone su una spizzata di Longobardi.

La crescita della Savignanese matura a inizio ripresa, quando Tamagnini, su angolo di Turci, insacca di sinistro al volo e impatta. La sfida si mantiene in bilico, tuttavia nel finale a premere maggiormente sono i ragazzi di Farneti, ma le occasionissime di Scarponi, a tu per tu con Cizza da pochi metri (85') e da ottima posizione su svirgolata del portiere (87'), non vengono concretizzate.





Il tabellino



FANFULLA-SAVIGNANESE 1-1



FANFULLA (4-3-3): Cizza; Baggi (15’ st Qeros), Aprile, Pascali, Bernardini; Brognoli, Rossi, Palmieri; Negri, Sylla (21’ st Toure), Scaramuzza (26’ Arodi). A disp. Minerva, Fabiani, Baggini, Barbieri, Pasqualino. All. Ciceri

SAVIGNANESE (4-3-2-1): Giannelli; Turci, Cola, Giacobbi, Poggi; Guidi (27’ st Battistini), Brighi; Spighi, Scarponi, Tamagnini; Longobardi. A disp. Morbenti, Severi, Cristiani, Mantovani, Miori. All. Farneti

Arbitro: Mozzo (Padova)

Assistenti: Di Meo-Ameglio (Nichelino-Torino)

Reti: 33’ pt Aprile, 10’ st Tamagnini

Note: angoli 3-2; ammoniti Toure, Negri, Palmieri; recupero 1’+3’; spettatori 350



GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE D:

Crema-Fiorenzuola 0-1

Forlì-Breno 3-0

Lentigione-Ciliverghe 0-0

Mantova-Correggese 1-1

Mezzolara-Progresso 0-0

Sasso Marconi Zola-Alfonsine 1-0

Sporting Franciacorta-Calvina 2-4

Vigor Carpaneto-Sammaurese 0-2