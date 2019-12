Calcio D: Costantini show, Sammaurese corsara con il Carpaneto (0-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:27 - 01 Dicembre 2019

I giocatori della Sammaurese esultano sul campo del Carpaneto Calcio.

Su un campo pesante e nella nebbia piacentina, la Sammaurese conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Gara decisa nei primi dieci minuti grazie a Costantini. Al 2' il numero dieci della Sammaurese sfrutta una palla rubata da Scarponi per infilare Lassi. Al 10' ancora Costantini firma la personale doppietta con un tiro da fuori area. Il Carpaneto non si arrende al doppio svantaggio e reagisce. Partita dai toni agonistici elevati, con la Sammaurese che difende al meglio la porta difesa da Ramenghi.



VIGOR CARPANETO-SAMMAURESE 0-2

Reti: 2' e 10' Costantini



CARPANETO: Lassi, Rossini, Favari, Bini, Mastrototaro, Confalonieri, Galazzi, Zazzi, Bruno, Fittà, Abelli.

A disp: Belli, Zuccolini, Barba, Eocchi, Hoxha, Manna, Rossi, Pischelli, Rivi All Rossini

SAMMAURESE: Ramenghi, Merciari, Mingucci, Brighi, Santoni, Lombardi, Lombardi, Scarponi, Diop, Costantini, Noschese.

A disp.: Grasso, Deniku, Solla, Mazzotti, Borghi, Lisi, Pieri, Camara, Camara All.: Protti.