Peschereccio affonda al porto di Bellaria, intervengono i sommozzatori

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 18:15 - 01 Dicembre 2019

Il recupero del peschereccio affondato.

Un peschereccio è affondato questa mattina (domenica 1 dicembre) al porto di Bellaria Igea Marina. L'imbarcazione, adibita alla pesca e al trasporto delle cozze, è stata recuperata grazie all'intervento del Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori Gigi Tagliani, sul posto assieme alla Capitaneria di Porto e ai vigili del fuoco. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno richiesto la massima cautela per evitare dispersione di olio e carburante in mare. Ancora ignote le cause dell'affondamento dell'imbarcazione.