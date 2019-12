Elezioni regionali: si candida l'assessore di Riccione Dionigi Palazzi (Forza Italia)

Attualità

Riccione

| 18:05 - 01 Dicembre 2019

Andrea Dionigi Palazzi con il sindaco Renata Tosi.

"Sarò candidato alle prossime regionali del 26 gennaio". Lo annuncia Andrea Dionigi Palazzi, assessore al demanio del Comune di Riccione, che spiega: " Mi è sembrato estremamente coerente al mio impegno di questi anni accettare l’invito del mio partito a candidarmi alle prossime regionali. Lo faccio con la consapevolezza di affrontare un’intensa, importante e difficile sfida". Obiettivo è portare in regione "le esigenze del territorio e del settore dei balneari e degli imprenditori della nautica e della pesca", rimarcando la necessità di un rinnovamento radicale della classe politica in regione. "Mi candido perchè voglio contribuire con il mio impegno a scongiurare il rischio di una regione a due velocità, che marginalizza ancora colpevolmente l'area vasta costiera, e su cui invece in futuro occorrerà concentrare progetti di sviluppo e valorizzazione", prosegue Dionigi Palazzi. In merito ai progetti, rimarca: "Progetti concreti tanto quanto concrete sono state in questi anni le richieste che in qualità di Assessore al Demanio del Comune di Riccione mi hanno fatto gli imprenditori del mare e i miei concittadini e a cui ho cercato come assessore di dare risposte con determinazione e con la mia presenza costante. E’ questa la sfida a cui ho deciso di aderire".