Dicembre inizia sul riminese con piogge anche a carattere di rovescio e un'allerta meteo

| 18:31 - 01 Dicembre 2019

Pioggia (foto di repertorio).

La settimana sul riminese inizia con una perturbazione che porterà piogge consistenti su tutto il territorio. Le precipitazioni si esauriranno nelle prime ore di martedì, con residui rovesci. Le linee di tendenza indicano però un tempo migliore nel prosieguo della settimana.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 01/12/19 ore 18:20



Lunedì 2 Dicembre



Stato del cielo: Coperto.

Precipitazioni: piogge moderate o temporaneamente a carattere di rovescio tra mattina e pomeriggio, con intensificazione dalle ore centrali di giornata. Attenuazione in serata con esaurimento entro la prima notte di Martedì.

Temperature: in aumento nei valori minimi, stazionarie nei massimi, comprese tra +9°C e +13°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest fin sulla prima serata, poi moderati da Est/Nord-Est in progressivo rinforzo.

Mare: da poco mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento in serata e mare sino a molto mosso sotto costa ed agitato al largo.

Attendibilità: alta.

Avvisi: Allerta di Protezione Civile per rischio idraulico, idrogeologico e stato del mare.



Martedì 3 Dicembre



Stato del cielo: Nuvoloso in mattinata con schiarite progressive nel corso delle ore e cielo fino a poco nuvoloso.

Precipitazioni: residui rovesci in ingresso dal mare tra notte e prima mattina, poi assenti. Nelle ore notturne le precipitazioni assumeranno carattere nevoso in Appennino oltre i 1200 m.

Temperature: in diminuzione, comprese tra +6°C e +10°C.

Venti: moderati da Est/Nord-Est con rinforzi tra notte e mattina.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 4 Dicembre



Stato del cielo: nuvolosità irregolare, a tratti più compatta nella seconda parte di giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione, comprese tra +4°C e +8°C. Valori minimi inferiori nelle zone interne, fin sui +2/3°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: ancora nuvolosità irregolare nella giornata di Giovedì 5 Dicembre, quando potrà verificarsi qualche veloce piovasco o rovescio. Maggiore stabilità a ridosso del fine settimana con schiarite anche ampie.

Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

