Tempo di bilanci per il Team Bike Valconca, da 17 anni presente sui campi di gara

| 12:33 - 01 Dicembre 2019

Ciclisti del Team Bike Valconca.

Si è conclusa la stagione del Team Bike Valconca, la longeva società dell'Alta Valconca nata nel 2002 che da ben 17 anni è presente sui campi di gara e nell'organizzazione di eventi. Proprio gli eventi promuovono il team come una delle società più attive sul territorio. Solo nel 2019 sono stati organizzati eventi di prestigio soprattutto nel mondo delle ruote grasse con la tappa di apertura del Caveja Bike Cup a Monte Grimano Terme il 3 marzo, la Riccione XCEliminator, evento di apertura della Ride Riccione Week, la tappa di Fratte di Sassofeltrio del circuito Adriaticoast del 12 giugno, il grande successo della prima edizione della #Ride4Bronz a Mercatino Conca il 18 agosto, (evento di beneficenza dedicato all'amico Luca Bronzetti e che ha visto al via più di 400 appassionati) e infine il secondo Trofeo delle Foglie Morte organizzato a ottobre sempre a Mercatino Conca e che è diventato l'evento di riferimento della MTB autunnale.



Ma oltre all'organizzazione di eventi, per i circa 40 tesserati è stata assidua durante tutto l'anno, anche la presenza agli eventi sia in MTB che in bicicletta da corsa (con la GF Squali, la Ride Riccione, la GF via del Sale e il brevetto nazionale del BiciClubItaliano), che nella MTB con la partecipazione dell'atleta Davide Salvatori alla corsa più dura del Mondo (il Sellaronda Hero) dell'atleta Cristian Di Giuli alla Dolomiti Superbike e da parte di tutti gli altri atleti ai campionati di MTB Caveja Bike Cup, Romagna Bike Cup, Gessi&Calanchi, campionati nazionali UISP, tutto il circuito cicloturistico dell'Adriaticoast (dove la società si è classificata nella top ten) e infine del campionato invernale che è valso il secondo gradino del podio solo dietro al team "vicino" Valle del Conca.

Uno sguardo particolare è sempre rivolto ai giovani presenti, in particolare ai fratelli Elia e Nicolò Penserini che assieme hanno sbancato ai campionati di MTB Caveja Bike Cup, il Romagna Bike Cup, i Gessi&Calanchi oltre a tantissime altre gare.

Ora per il team è tempo di uscite domenicali e di nuovi tesseramenti, con un occhio già rivolto al 2020 dove è già quasi definito il programma di partecipazione e di organizzazione degli eventi più importanti della zona e non.