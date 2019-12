Tv. Calcio locale e Rimini calcio. Calcio di Rigore e SportUp in onda dalle 19,55 su Vga TeleRimini

Sport

Rimini

| 22:49 - 01 Dicembre 2019

In foto: Bronzetti, Manuelli, Pedini, Alpini.

Questa sera su Rete8 Vga TeleRimini visibile al canale 86 del digitale terrestre vi aspettano nell'ordine:

dalle ore 19,55 in Calcio di Rigore, approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dalla serie D alla Prima Categoria con una finestra sulla Promozione Marchigiana. Dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti.



Gli ospiti della 15a puntata saranno il giornalista Roberto Daltri, e gli opinionisti Giacomo Alpini e Renzo Baldisserri e il ceNtrocampista del Bellaria Nicola Zanni.



Alle ore 21,25 seguirà l'appuntamento con SportUp, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 15a puntata saranno il giornalista Roberto Daltri e gli opinionisti Giacomo Alpini e Renzo Baldisserri.



Entrambi i programmi saranno presentati da Genny Bronzetti e Silvia Pedini.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



La diretta dei programmi:

Tv digitale terrestre: canale 86 Rete8 Vga TeleRimini. Repliche canale 13 (7Gold)



Streaming: http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiUA12cEc0q86WTabvhiFIg







I servizi in Calcio di Rigore saranno:



I gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D (serie D girone D), Tolentino vs Cattolica (serie D girone F); Coriano vs S. Agostino (Eccellenza); Cervia vs Gatteo, Novafeltria vs S.Pietro in Vincoli (Promozione Romagna); Gabicce vs Olimpia Marzocca (Promozione Marche), VillaMarina vs Roncofreddo (Prima Categoria).



I servizi in SportUp saranno:



La presentazione del prossimo avversario del Rimini (Piacenza).Temi caldi: Grassi non si pente. Il ricordo della gestione Pastore. I nuovi volti e scenari di mercato.