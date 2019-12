Basket C Silver, per i Titans quarto successo consecutivo: 79-67 al Tolentino

Sport

Repubblica San Marino

01 Dicembre 2019

Per Ugolini 21 punti con 9 rimbalzi e 4 assist.

Fantastici, straordinari Titans. Sesto successo, quarto consecutivo per i ragazzi di coach Padovano, che hanno giocato 40 minuti di intensità surreale e si sono portati a casa un referto rosa prezioso e meritatissimo. Il 79-67 matura negli ultimi dieci minuti, quando San Marino piazza un 20-5 che ha impresso a fuoco il marchio di una difesa super e di Alberto Saponi, autore di 11 punti con tre triple in quel lasso di tempo. Prima, un Pietro Ugolini immarcabile aveva tagliato a fette la difesa ospite, con il match che era presto diventato una sfida all’O.K. Corral, con entrambe le squadre a scambiarsi colpi possesso dopo possesso.

PRIMO QUARTO. L’inizio? Beh, l’inizio è tutto di una Tolentino che da tre sembra non poter sbagliare mai. Dopo tre minuti e mezzo di partita le triple sono già quattro e gli ospiti sono a +10 (4-14), coi Titans che reagiscono con un Ugolini magistrale (10-15 al 5’), ma poi vengono ricacciati indietro dall’ennesima bomba, la quinta del parziale (quarto giocatore diverso a segno dalla lunga distanza in 7 minuti), per il 10-20. Di buono c’è che, anche in un contesto di percentuali altissime degli avversari, la Tiss’ You Care San Marino c’è, è viva, morde e gioca a testa altissima.

SECONDO QUARTO. Insomma, c’è tanta fiducia, come dimostra lo start di secondo periodo. Dal 16-24 i sammarinesi risalgono la corrente con la convinzione dei giorni migliori. Si comincia con le triple di Macina, Sorbini e Semprini, si prosegue col solito Ugolini che porta a scuola tutti e pareggia a 27. È una gran gara, quella del Multieventi. Un match che diventa presto una sparatoria da vecchio far west. Colpo su colpo, le due squadre giocano a viso aperto e lo spettacolo è piacevolissimo. Il primo vantaggio Titans della gara è firmato da un Sorbini formato extra lusso (tripla del 32-31), con Palmieri che ci aggiunge subito dopo l’arresto e tiro di gran classe per il 34-31 al 16’. Il quarto si chiude sul 40-38, c’è grandissimo equilibrio.

TERZO QUARTO. I due pistoleri hanno riposato e ricaricato le armi, dopo l’intervallo riprende uno spettacolo fatto di triple e canestri. Tolentino, nel solo terzo periodo, infila sette bombe: una di Poletti, una di Tombolini, due di un super De Angelis e le ultime tre di Rossi. Il resto sono tre liberi, ma tanto basta per stare davanti al 30’ sul 59-62, pur se la Tiss’ You Care rimane vivissima e sorpassa anche diverse volte nella seconda metà di quarto con le triple di Macina e il canestro di Sorbini.

QUARTO QUARTO. Dieci minuti di capolavoro Titans. Il motore lo accende un Alberto Saponi eccezionale, autore di tre triple nei primi tre minuti che mandano il tabellone del Multieventi sul 70-64. “Sapo” anche in difesa è su livelli di assoluta eccellenza, mette la corazza assieme ai compagni e stoppa tutto quello che capita in area. La difesa della Tiss’ You Care diventa una giungla di rovi nella quale è sconsigliabile mettere piede. In poche parole, non si passa. Sorbini mette punti importanti e Andrea Raschi, a 1’50” dalla sirena, infila la tripla del 77-64, quella del “game, set & match”. Finisce 79-67, Tolentino nel quarto periodo va a referto con cinque punti. Se non è difesa questa…

STATS. MVP Pietro Ugolini, che ai 21 punti ha aggiunto 9 rimbalzi e 4 assist. Doppia-doppia per Saponi, che oltre agli 11 punti si è segnalato per i 14 rimbalzi (7 nel quarto periodo). Con loro, in doppia cifra anche Sorbini (16) e Macina (13).



TISS’ YOU CARE SAN MARINO – BASKET TOLENTINO 79-67

SAN MARINO: Ugolini 21, Palmieri 2, Raschi 9, Macina 13, Alviti, Sorbini 16, Flan 2, Felici, Semprini 5, Gaspari, Saponi 11, Buzzone. All. Padovano



TOLENTINO: Poletti 12, Rossi 12, Nobili ne, Passarini 2, Valentini 10, Gismondi, Tombolini 9, Francesconi, De Angelis 22, Attili. All. Cervellini



Parziali: 16-24, 40-38, 59-62, 79-67.