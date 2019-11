Rimini accende la magia del Natale, piazza Cavour gremita per l’avvio del Capodanno più lungo del Mondo

Attualità

Rimini

| 19:57 - 30 Novembre 2019

Le mongolfiere luminose in piazza Cavour.

Piazza Cavour gremita oggi pomeriggio, sabato 30 novembre, per l’avvio dei festeggiamenti del Capodanno più lungo del Mondo e l’accensione ufficiale delle luminarie.



Sono stati tanti, tantissimi i riminesi che hanno riempito questo pomeriggio le vie della città e soprattutto piazza Cavour in occasione dell’avvio dei festeggiamenti del Capodanno più lungo del Mondo, quest'anno dedicato al Maestro Fellini in vista del centenario della sua nascita.

Fra mongolfiere luminose, mangiafuoco, trampolieri e amazzoni su cavalli bianchi, il un centro storico di Rimini si è trasformato con la magia del Natale, fra il Circ’Amarcord on ice, la grande pista di ghiaccio in Piazza Malatesta, e il Piccolo Mercato di Natale ‘Circ’Amarcord’ con artigiani, laboratori per bambini ed una giostra francese con le immagini del film “La Dolce Vita”, la lunga giornata di festeggiamenti è iniziata già 16.30.

I “giocolieri delle fiamme” di Un Mare di Fuoco, la festa che ogni anno nel cuore dell'estate porta sulle spiagge di Rimini il fascino delle fiamme, hanno da subito scaldato col carico di fuoco il centro storico dove si sono susseguiti gli spettacoli dei mangiafuoco e dalla musica della Banda Città di Rimini.

Un corteo straordinario è poi partito dal Borgo San Giuliano con una fiaccolata benefica. Alla testa un’amazzone su di un cavallo bianco, trampolieri e danzatrici alate, il corteo, illuminato da migliaia di candele (il cui ricavato della vendita andrà a sostenere AROP- Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), è arrivato nel cuore della città accompagnato dalla musica della Banda Giovanile Città di Rimini percorrendo viale Tiberio e Corso d'augusto, già illuminate dalle citazioni felliniane.

In un crescendo spettacolare, preceduta dai saluti del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che oggi ha voluto essere presente coi riminesi a questo grande momento, la grande festa è culminata fino al momento dell’accensione di tutte le luci natalizie che renderanno Rimini bellissima e attrattiva per tutte le festività