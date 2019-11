L'ex allenatore del Rimini Cioffi trova panchina nel campionato sammarinese al Faetano

Sport

Repubblica San Marino

| 19:18 - 30 Novembre 2019

Renato Cioffi sulla panchina del Rimini.

Dalla panchina di un club di Serie C a quella di una squadra del campionato interno sammarinese. E' la sorprendente novità che riguarda Renato Cioffi, fresco di esonero dal Rimini. Il tecnico irpino si è infatti accasato al Faetano, la cui panchina era vacante dopo l'esonero di Bobo Gori. Presto potrebbe raggiungerlo Alessio Indelicato, in uscita dal Del Duca Ribelle: l'attaccante ha condiviso con Cioffi l'esperienza a Bellaria nel campionato 2015-16. Ma c'è un altro rumors che riguarda l'ex allenatore del Rimini: si vocifera di un suo possibile inserimento sulla panchina dell' Under 21 di San Marino, mentre l'attuale tecnico Costantini verrebbe promosso alla guida della nazionale al posto di Franco Varrella.