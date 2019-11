La beatificazione di Sandra Sabattini celebrata il 14 giugno a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:40 - 30 Novembre 2019

Sandra Sabattini.

La beatificazione di Sandra Sabattini avverrà domenica 14 giugno 2020 in Basilica Cattedrale, a Rimini.



L’annuncio lo ha dato lo stesso Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, in diretta tv, ospite speciale del programma di Icaro Tv “I giorni della Chiesa”, condotto da Simona Mulazzani.



In studio per presentare il suo ultimo libro Scelgo Te e basta: Sandra Sabattini vivere a braccia spalancate, che uscirà a giorni in libreria per i tipi de ilPonte edizioni, il pastore della Chiesa riminese ha annunciato la data della beatificazione della riminese scomparsa a 22 anni e mezzo. Il Vescovo ha ufficializzato data e luogo della beatificazione: domenica 14 giugno nel pomeriggio (con ogni probabilità alle ore 16) in Basilica Cattedrale (e luoghi adiacenti) a Rimini. Papa Francesco aveva promulgato il decreto della prossima beatificazione di Sandra Sabattini il 2 ottobre scorso. “





Nell’annunciare con gioia l’avvenimento, una “grazia per tutta la Chiesa riminese” Mons. Lambiasi ha anticipato anche la costituzione di un Gruppo di Lavoro (che comprenderà anche membri della APG23), al quale sarà affidato il servizio di preparare la giornata del 14 giugno in tutti i suoi vari aspetti.