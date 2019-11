Alla scoperta delle bellezze antiche di Rimini: ciclo di visite gratuite, si parte dalla chiesa di S.Giuliano

Attualità

Rimini

| 13:59 - 30 Novembre 2019

Esterno della chiesa di San Giuliano (in gallery Alessandro Giovanardi).

La chiesa di San Giuliano borgo come non l’avete mai vista. E “letta”. Domenica 1 dicembre, dalle ore 16 alle 18, prende il via la prima visita guidata (completamente gratuita) con il prof. Alessandro Giovanardi della chiesa di San Giuliano martire, al Borgo Sa Giuliano di Rimini.



La chiesa di San Giuliano è antichissima: se le prime fonti documentarie risalgono al IX secolo, “la sua fondazione – non ha dubbi in merito lo storico dell’arte Pier Giorgio Pasini – è sicuramente più antica”.

L’attuale chiesa è uno dei pochi edifici riminesi superstiti del Cinquecento.

Al suo interno conserva numerose, importanti opere d’arte. Domenica 1 dicembre il prof. Alessandro Giovanardi condurrà i visitatori in una originale, suggestiva esperienza di arte, fede e storia all’interno di questo grande edificio religioso. Docente di Arte Sacra e di Iconografia e Iconologia presso l’Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini – San Marino e Montefeltro, Giovanardi è autore di numerosi saggi e pubblicazioni, e da qualche stagione cura le attività culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, e dirige la rivista di arte, storia e cultura “Ariminum”, che sarà distribuita gratuitamente nel corso della visita.

La splendida ancona in legno dorato con una tela raffigurante il martirio di San Giuliano, il sarcofago del martire, il polittico di Bitino da Faenza, sono solo alcune delle opere d’arte contenute nella chiesa di San Giuliano che Giovanardi farà scoprire e gustare.

Una seconda visita guidata presso la Chiesa di San Giuliano martire, al Borgo, è prevista domenica 8 settembre, sempre dalle ore 16-18, e sempre ad ingresso gratuito.

Per l’occasione è disponibile la Guida breve per la chiesa di San Giuliano di Pier Giorgio Pasini.



Con quella Chiesa di San Giuliano al Borgo di domenica 1 dicembre, inizia il tour di visite guidate e iniziative culturali nella città di Rimini organizzate da "IlPonte" e "Sovvenire".





Il calendario delle uscite

, presso la Sala San Gaudenzo (a fianco del Duomo di Rimini) presentazione delladi Pier Giorgio Pasini, appena pubblicata dalle edizioni ilPonte.Partecipano: lo storico dell’arte Pier Giorgio Pasini, Luciano Liuzzi, fotografo; Johnny Farabegoli, commissione diocesana arte sacra. A seguire visita guidata del “tesoro” del Tempio.: visita guidata della Basilica Cattedrale / Tempio Malatestiano con il prof. Pier Giorgio Pasini.Dalle 15.30 alle 18.30 presso la Sala San Gaudenzo visite guidate al “tesoro” del Tempio con la storica dell’arte Maria Cecilia Pecci.presso la Sala San Gaudenzo visite guidate al “tesoro” del Tempio con la storica dell’arte Maria Cecilia Pecci., visita guidata alla Chiesa di San Giuliano martire, al Borgo San Giuliano, con il prof. Alessandro Giovanardi., presso la Sala San Gaudenzo, presentazione del volumedi Francesco Lambiasi (edizioni ilPonte).Partecipano: il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi; Stefano Vitali (Papa Giovanni XXIII); Laila Lucci (biblista); Geppy Santamato (amica di Sandra).