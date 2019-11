Boccette A1, Richard Galiandro non basta al Capitan Bagati che perde la prima partita e scende dal podio

Sport

Rimini

| 13:57 - 30 Novembre 2019

La capolista Manule Caffè Bocciofila.



Manuel Caffè Bocciofila se ne va, Richard Galiandro non basta al Capitan Bagati che perde la prima partita e scende dal podio. Inseguitrici a passo lento: Leon D'Oro Molinella scivola a meno tre, Bt Bussecchio a meno quattro e Circolo Sport a meno sei. Taverna Verde Forlì si accoda a meno sette. Le cinque inseguitrici racchiuse in quattro punti e al prossimo turno scontro diretto Leon D'Oro e Bussecchio.

Nella tredicesima giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 trofeo Gorina Panni la capolista Manuel Caffè Bocciofila Imola stravince il big Match contro il Capitan Bagati Bellaria di Richard Galiandro (goal della bandiera e dodicesima partita vinta su tredici ) ed i bellariesi perdono l'imbattibilità scivolando giù dal podio a meno cinque. Le più immediate inseguitrici pareggiano ed accumulano altri due punti di distacco dal Manuel. Leon D’Oro Molinella pareggia a SassoMorelli, Bt Bussecchio rallentato in casa da Tex Master Novellara e Circolo Sport Ravenna non passa a Villanova. Si accoda Taverna Verde Forlì travolgendo Cava Rivalta nella stracittadina. Lunedì 2 dicembre alle 20,30 al President Park Ronco di Forlì tanti protagonisti del campionato si confrontano alle selezioni del Super Pallino Blu con partita dal fascino particolare fra il maestro ultrasettantenne cesenate Brunaldo Cicognai ed il riminese Enrico Rosa

Tabellini:

Manuel Caffè Bocciofila Imola – Capitan Bagati Bellaria 5 – 1 (p.t. 3-0)

A. Stella e M. Zoffoli contro L. Teodorani e S. Della Chiesa 81-59, V. Cristofori c M. Patrignani 101-59, A. Bacci e D. Cortecchia c C. Vincenzi e M. Funghetti 80-18, GL. Naldi c G. Barducci 104-85, L. D’Ambra c R. Galiandro 52-101, C. Sandrini c C. Spadoni 105-85.

Birra di Paolino Riccione – Camo Maris Cantonese 5 – 1 (p.t. 3-0)

A. Donati e P. Barbanti c M. Iaccarino e S. Vezzalini 82-66, M. Pritelli c F. Campeggio 100-95, M. Manduchi e A. Fabbri c F. Ghelfi e C. Bondavalli 89-33, P. Felici c T. Bovo 57-100, S. Quieti c S. Copelli 105-91, F. Marchini c G. Camellini 105-84.

Bbzo Cafè Villanova – Circolo Sport Ravenna 3 – 3 (p.t. 1-2)

L. De Carli e M. Cillani c F. Benedetti e S. Cardellini 68-87, GL. Franchini c C. Gasperini 48-101, PP. Minguzzi e D. Ancarani c M. Grilli e P. Gamboni 80-71, A. Dalmonte c A. Nadery 100-93, R. Verlicchi c L. Mini 98-100, S. Laghi c L. Molduzzi 103-78.

Clai Sasso Morelli – Leon D'Oro Molinella 3 – 3 (p.t. 2-1)

W. Cantelli e S. Bagli c P. Vitelli e A. Monti 69-82, M. Brusa c GL. Dolzani 111-83,

A. Sandri e L. Molinaro c A. Pinardi e A. Scarselli 83-32, A. De Antonis c L. Cardinali 92-101, L. Turroni c A. Messori 106-68, R. Zanelli c F. Corradini 86-100.

B.T. Bussecchio Forlì – Tex Master Novellara 3 – 3 (p.t. 2-1)

L. Versari e M. Morri c C. Gualandri e D. Baraldi 81-77, I. Minoccheri c A. Lugli 103-45,

R. Batani e D. Calubani c C. Bussei e D. Giampellegrini 60-80, E. Rosa c D. Gavioli 91-105, D. Ricci c G. Catellani 107-48, C. Protti c L. Beneventi 59-105.

Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì – Cava Rivalta Forlì 6 – 0 (p.t. 3-0)

S. Nanni e F. Perugini c M. Solfrini e R. Rustignoli 88-46, A. Corbetta c P. Boni 104-35,

L. Alpi e A. Bandini c E. Mariotti e F. Zoffoli 82-62, C. Leonardi c P. Versari 100-75,

M. Cicali c GL. Zoli 100-91, A. Galli c M. Riciputi 103-52.

President Park Ronco – Hidra RSM Sire Codifiume 2 – 4 (p.t. 1-2)

R. Romualdi e G. Sacchetti c L. Manservigi e F. Visentin 73-82, F. Ferri c M. Celio 106-89, M. Prati e M. Fantini c B. Zanardi e F. Muzzarelli 61-81, C. Bartolini c D. Ansaloni 100-70,V. Cardone c L. Draghetti 35-101, C. Graffieti c D. Sgargi 76-100.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – Andrea Costa Carpi 4 – 2 (p.t. 2-1)

S. Casadei e M. Piraccini c S. Gavioli e F. Golinelli 81-73, M. Fabbri c P. Bortolotti 102-98, M. Foiera e F. Ricci c L. Montorsi e F. Baraldi 71-88, J. Taioli c G. Lugli 95-109,

J. Magnani c D. Degli Esposti 100-15, B. Cicognani c D. Andreotti 100-31.

Caserme Rosse Bologna – L'Artista Caffè Argenta 3 – 3 (p.t. 2-1)

A. Soprani e F. Emeri c D. Morini e D. Melideo 57-80, M. Bozzoli c F. Giustiniani 101-68, V. Alvisi e L. Luccarini c F. Turchi e L. Ravaglia 81-65, R. Zanna c G. Bacchilega 94-101, A. Brunoni c S. Camprincoli 94-103, D. Bongiovanni c M. Vassura 102-80.

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 31, Leon D'Oro Molinella punti 28, B.T Bussecchio Forlì punti 27, Capitan Bagati Bellaria punti 26, Circolo Sport Ravenna punti 25, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 24, Bbzo Cafè Villanova punti 20, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 17, Birra di Paolino Riccione e Tex Master Novellara punti 16, President Park Ronco punti 15, Clai Sasso Morelli e L'Artista Caffè Argenta punti 14, Andrea Costa Carpi, Camo Maris Cantonese e Caserme Rosse BO punti 11, Hidra RSM Sire Codifiume punti 10, Cava Rivalta Forlì punti 6.