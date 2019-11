Basket D, Rose&Crown Villanova fa suo il derby. Stella ko 69-64

Sport

Rimini

| 13:47 - 30 Novembre 2019

L'esultanza a fine partita del Rose&Crown Villanova Tigers (foto Aldo Sgroi).

Grande vittoria per i Rose & Crown Villanova Tigers che, nel sentitissimo derby contro i cugini della Stella Rimini, vincono per 69-64 al termine di una gara sempre comandata, nonostante qualche patema di troppo nel finale. Con questo successo, i biancoverdi conquistano così la terza vittoria consecutiva, staccando di quattro punti la zona playout, esibendo un record di 5-6.

La partita inizia con grande equilibrio, con i due totem Calegari e Del Turco a sfidarsi in uno scontro a distanza di alto livello. Il primo strappo, però, lo danno i padroni di casa: la bomba di Panzeri dà il la, poi è Buo a segnare un paio di canestri che mettono luce tra le due formazioni, nonostante un volitivo Pulvirenti firmi il canestro del 18-12 della prima sirena.

Nel secondo quarto, lo spartito non sembra cambiare di molto, anzi è la Stella con Pinto e Quartulli a sorpassare sul 21-22. La reazione dei Tigers, però, non tarda ad arrivare: un tarantolato Bronzetti, infatti, si accende e segna undici punti in fila, ribaltando punteggio e inerzia e portando i suoi fino sul +8 della pausa lunga.

Dopo l’intervallo, i padroni di casa ripartono sull’onda lunga di quanto fatto di buono nel periodo precedente: la difesa si fa assordante, le bombe di Panzeri e Buo scavano il solco, poi è ancora il giovane esterno biancoverde a dilatare il distacco con un paio di rubate e contropiedi da applausi a scena aperta che portano il divario oltre i 20 punti, nonostante i timeout di Casoli che non fermano l’emorragia.

Sul +23 del 30’, la partita sembra in ghiaccio, ma, come spesso accade, ai Tigers piace soffrire: così, con una sequela infinita di palle perse, i padroni di casa involano gli stellini in contropiede, con Del Turco che ne approfitta per riportare il distacco addirittura sotto la doppia cifra. Fantasmi del passato iniziano ad aleggiare alla Tigers Arena, ma questa volta i ragazzi di coach Rustignoli trovano la reazione: la bomba di Buo è ossigeno puro, così come il piazzato di Campidelli. Nel finale, poi, nonostante qualche errore di troppo, i viaggi in lunetta premiano i villanoviani, che conquistano così una vittoria importante.

“Nei quarti centrali abbiamo disputato una partita di altissimo livello, che ci ha permesso di annichilire letteralmente un avversario esperto come la Stella. - analizza coach Valerio Rustignoli - Poi nel finale, anche questa volta, ci siamo inchiodati, mettendo a rischio il risultato di un match in cui abbiamo guidato nel punteggio per 39’. Ad ogni modo, non possiamo che essere entusiasti per questa vittoria, che dà una dimensione diversa alla nostra classifica (la squadra è salita a 10 punti, ndr) e che ha una sapore particolare in quanto arrivata in un derby. Abbiamo conquistato quattro vittorie in cinque partite, ma ancora più importante, abbiamo intrapreso un cammino di crescita, pur sapendo che c’è ancora tanta strada da fare. Oggi, però, viene decisamente più facile guardare con positività verso il futuro rispetto a qualche settimana fa”.



Il tabellino



Rose & Crown Villanova Tigers - Primo Miglio Stella Rimini 69-64

Tigers: Bronzetti 16, Giordani, Panzeri 10, Buo 24, Semprini, Guiducci, Rossi A. ne, Campidelli 2, Calegari 6, Tomasi 11, Bollini, Saccani ne, Bollini. All. Rustignoli

Stella: Insero 6, Grandi ne, Coralli ne, Bartoli ne, Verni 6, Naccari 2, Pulvirenti 10, Pinto 6, Quartulli 6, Del Turco 26, Distante 2. All. Casoli

Arbitri: Piazza e Liuzzi.

PARZIALI: 18-12; 36-28; 59-36.