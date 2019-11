La donna che visse due volte di Hitchcock in versione restaurata in 4k al cinema Fulgor di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:45 - 30 Novembre 2019

Kim Novak nel film Vertigo di Hitchcock.

Lunedì 2 e martedì 3 dicembre in arrivo al Cinema Fulgor di Rimini una doppia proiezione della versione restaurata in 4K del film "La donna che visse due volte - Vertigo", cult del 1958 del grande regista Alfred Hitchcock. Il reastauro è stato realizzato dalla Cineteca di Bologna nel 2018 in occasione del 60° anniversario della pellicola, a partire dal negativo originale VistaVision.



Nel film si parla di amore e morte, che rappresentano la duplice natura delle passioni umane, e il termine Vertigo riporta alla vertigine, cosa di cui soffre il protagonista (Scottie). Ricordiamo la famosa spirale dove Hitchcock, con i mezzi dell'epoca, mostra al pubblico il senso di vertigine. Il celebre thriller psicologico fu interpretato da una delle divine di Hollywood, la bellissima e sensuale Kim Novak oltre che dal grandissimo James Stewart. Hitchcock inoltre, per girare il lungometraggio, si ispirò al romanzo D'entre les morts dei francesi Thomas Narcejac e Pierre Boileau.



Il film sarà proiettato alle 21 di lunedì 2 e alle 16.30 di martedì 3 dicembre.



I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.