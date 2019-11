Cattolica, due nuove mostre al palazzo del turismo con Roberta Tura e Lorenzo Anzini

Eventi

Cattolica

| 12:36 - 30 Novembre 2019

Immagine promozionale della mostra della cattolichina Roberta Tura.

Palazzo del Turismo di via Mancini si trasforma da domani (domenica 1 dicembre) in un accogliente spazio attrattivo grazie allestimento di due mostre. La cattolichina Roberta Tura esporrà con “Once upon a light” caratteristiche lampade artigianali ricavate utilizzando antiche immagini di Cattolica. Un progetto di illuminazione decorativa personalizzata, le suggestive foto della Regina si trasformano in pregiati paralumi dalle linee essenziali e moderne, ma dai toni caldi ed evocativi. L'inaugurazione è fissata per le ore 16,30. L’artista Lorenzo "Loreprod" Anzini, invece, metterà in mostra sotto il titolo di “Vieni / Oltre” delle proprie opere che lo stesso autore definisce "Ossimori, Sogni e Subconscio" tradotti su tela. Per Anzini, cerimonia di apertura al pubblico alle ore 17.17. Le due mostre che si inaugurano domani rimarranno allestite e visitabili con ingresso gratuito sino al prossimo 6 gennaio 2020. Dal 13 al 15 dicembre, inoltre, il Palazzo del Turismo ospiterà anche l’evento “Ca' Santino, luogo di vita operosa”: una vetrina delle attività promosse dalla Cooperativa sociale di Montefiore, gestita da cattolichini.