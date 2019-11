Per la Rassegna Cinema d’Autore al Cinepalace di Riccione il film ‘Tutti i ricordi di Claire’

Eventi

Riccione

| 10:23 - 30 Novembre 2019

'Tutti i ricordi di Claire' con Catherine Deneuve.

Primo appuntamento di dicembre per la Rassegna Cinema d'Autore organizzata al Cinepalace di Riccione con Tutti i ricordi di Claire, interpretato da una meravigliosa Catherine Deneuve. Il film, in programma Lunedì 1 e martedi 2 dicembre, diretto da Julie Bertuccelli, è l'adattamento del romanzo "Il cassetto dei ricordi segreti" di Lynda Rutledge. Nel cast oltre alla Deneuve, Chiara Mastroianni, Alice Taglioni, Laure Calamy, Samir Guesmi.



La proiezione del film è anticipata dall'aperitivo dolce e salato offerto da TerraeSole di Rimini.



Claire Darling, una signora immemore coi capelli bianchi, improvvisa la vendita di tutti gli oggetti, i libri e ogni altra cosa abbia accumulato nella sua vita spesa nell’Oise. Una vita agiata che non ha conosciuto pace. Moglie e madre, Claire perde in circostanze tragiche il figlio e poi il marito. Da allora invecchia nel rimorso e nella solitudine, respingendo l’affetto di Marie, la figlia per cui nutre un’incomprensibile avversione. Partita vent’anni prima, Marie tornerà a casa per chiudere i conti con Claire. Una madre che ha perso la testa e ha deciso di vivere soltanto un altro giorno.



Orari proiezioni Lunedì ore 21.00 – Martedì ore 20.30

Biglietto euro 6

Per informazioni www.giometticinema.com