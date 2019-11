Intossicazioni da funghi: negli ultimi mesi sono state 11 in provincia di Rimini con 15 coinvolti

Attualità

Rimini

| 09:46 - 30 Novembre 2019

Funghi, sportello micologico.

Con il termine della stagione fungina, si conclude, anche quest’anno, l’attività stabile degli sportelli micologici dell’Ausl Romagna nel territorio provinciale di Rimini.



LE ULTIME APERTURE SARANNO QUELLE DI LUNEDÌ PROSSIMO 2 DICEMBRE E PRECISAMENTE:

Rimini - Via Flaminia - ingresso posteriore Ospedale Infermi: dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Riccione - Via Sicilia, 55 Riccione: dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Novafeltria - Piazza Bramante 10: dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

Chi raccoglie funghi avrà comunque la possibilità di far vedere il prodotto: basterà prendere un appuntamento telefonando al recapito 0541.707290 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17.



Centinaia anche quest’anno i controlli effettuati dai micologi dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl, coordinato dal dottor Silvio Cantori, nell’ambito del Dipartimento di Sanità pubblica. E va ricordato che far controllare i funghi spontanei raccolti, prima di consumarli, è importante per evitare episodi di intossicazioni che possono avere anche esiti fatali.



Ne sanno qualcosa in parecchi: anche durante questa stagione fungina si sono infatti verificati 11 episodi di intossicazione, con 15 persone coinvolte, che sono giunti all’attenzione dei medici dell’Ausl. Per fortuna nessuno ha avuto effetti gravi o permanenti.